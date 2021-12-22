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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 58’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 58’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 58’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 58’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kurum Müdürü Meryem Özkurt, kuruluş yıldönümü dolayısıyla, devlet ve hükümet yetkilileri ile siyasi partilere başlattığı ziyaretleri dün de sürdürdü.

Ziyaretler çerçevesinde, Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Özkurt’u kabulünde, BRT’nin kuruluşundan bugüne kadar geçen 58 yılın, Kıbrıs Türk halkının nereden nereye geldiğini gösterdiğini söyledi.

Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında BRT vasıtasıyla bilgiye ulaştığını belirterek, “1963’ten bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum çünkü BRT, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve Kıbrıs Türk halkı için olmazsa olmazdır” dedi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu, 24 Aralık’ta düzenlenecek kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna davet etti.

Meryem Özkurt, ziyarette Başbakan Sucuoğlu’na BRT ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Özkurt, pandemi döneminde BRT personelinin özverili çalışmalarından da bahsetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da “BRT bizim kıymetlimiz, aslında bu 58 yıl, Kıbrıs Türk halkının nereden nereye geldiğine paralellik gösteriyor” dedi.

Sucuoğlu, “Teknikten anlayan tekniker büyüklerimizin ‘Bayrak’ anonsuyla, başladığı ve şu anda tüm Kuzey Kıbrıs’a, Türkiye’ye ve çevre ülkelere, yurt dışındaki soydaşlarımıza hitap eden bir kurum haline geldi. 1963’ten bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum çünkü BRT, KKTC için ve Kıbrıs Türk halkı için olmazsa olmazdır” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, mücadele yıllarında Kıbrıs Türk toplumunun BRT vasıtası ile bilinçlendirildiğini ve 60’lı 70’li yıllarda halkın kantonlar şeklinde adanın çeşitli bölgelerine hapsedildiği dönemlerde, bilgilerin hep Bayrak Radyosu’ndan alındığını söyledi.

Sucuoğlu, “BRT eşittir Kıbrıs Türkü’nün mücadelesi ve ta kendisi… Bundan dolayı ben önümüzdeki süreçte nice 58 yıllar diliyorum… BRT’nin en üst seviyede her türlü olanağın sağlanması suretiyle, halka verdiği hizmet kalitesini ve hizmet çeşitliliğini artırmasını diliyorum” dedi.

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