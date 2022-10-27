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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Bir İlke Daha İmza Attı

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Bir İlke Daha İmza Attı
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Bir İlke Daha İmza Attı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, ülkemizdeki özel kanalların da tüm dünyada izlenebilmesi adına yeni bir adım daha attı.

İçerisinde 10 kanalın yer alacağı Kıbrıs Smart TV Paketi ile tüm dünyaya yayın yapılabilecek.

Hazırlanacak Kıbrıs Smart TV uygulamalarıyla ülkemizdeki özel kanallar Smart Tv özellikli 2016 model ve üstü televizyonlarda, akılı telefon ve tabletlerde ek bir cihaz gerekmeden internet sayesinde izlenebilecek.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun hazırladığı bu proje özel kanalların temsilcilerinin de katılımıyla tanıtıldı.
Projenin tanıtımında konuşan BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, bu proje ile KKTC’deki yayıncılık sektörüne bir katkı sağlamanın amaçlandığını söyledi.

Meryem Özkurt, bu projenin ülkedeki özel kanallara BRT’nin bir hediyesi olduğunu da ifade etti.
Özkurt, “2016’dan beri KKTC’deki özel kanallar için ne yapılabilir diye düşündük. Yakında size gireceğimiz bir yaygın platformu tanıtacağız.

Amacımız yayıncılık adına yayınlarımızı çoğaltmak ve yeni alternatifler sağlamaktır. Akıllı TV ile herkesin KKTC kanallarına ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

Projenin teknik mimarları olan BRTK Dış Yayınlar Sorumlusu Ali Kurtoğlu da, katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.
Kurtoğlu, 2 buçuk yıl önce başlattıkları bu projenin sonuna geldiklerini ve testlerine başlandığını söyledi.

Kurtoğlu, “Tüm kanallarla aynı geminin içindeyiz ve hep birlikte bu gemiyi yüzdürüyoruz. Bu proje ile 10 kanal tüm dünyaya yayın yapacağız” dedi.

Kurtoğlu, Kıbrıs Smart TV paketinin, diğer dijital platform gibi tüm Akıllı TV ve Android TV’lerde çalışacağını da ifade ederek, sadece televizyonlarla da sınırlı olmayacağını, uygulamanın akıllı telefon ve tabletlere de indirilerek kullanılabileceğini anlattı.

BRTK Selvilitepe Tesis Amiri Uğur Buhara ise, Avrupa Birliği kaynaklarıyla gerçekleştirilecek olan Dijital Karasal Yayıncılık Projesi hakkında bilgi verdi.

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