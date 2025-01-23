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Bayraktar Camisi'ne saldıran 21 yaşındaki Suriyeli tutuklandı!

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Rum polisinin, Güney Lefkoşa’da buluna Bayraktar Camisi’ne saldıran 21 yaşındaki Suriye asıllı kişiyi tutukladığı belirtildi.
Bayraktar Camisi'ne saldıran 21 yaşındaki Suriyeli tutuklandı!

Haravgi gazetesi polisin, 21 yaşındaki Suriyeli'yi, 16 Ocak’ta Bayraktar Cami’ye zarar vermek ve bir şahsa sopayla saldırmakla ilgili olarak tutukladığını yazdı.

Rum polisinin, Kıbrıs Türk basınında çıkan, Bayraktar Camisi’ne bıçakla iki kez saldırıda bulunulduğuna dair bilgileri teyit ettiğini yazan gazete polisin, ilgili çağrının ardından olay yerine gittiğini, cami kapısına ve tuvalet penceresine zarar verildiğini belirlediğini ayrıca saldırı konusunda bir kişiden şikâyet aldığını belirtti.

Polisin incelemeler ve tarifler neticesinde, tasarrufunda bıçak bulunduran bir kişiyi tespit etmesi üzerine tutukladığını belirten gazete, 21 yaşındaki Suriyeli şahsın, 17 Ocak’ta Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını, burada ise suçunu kabul ettiğini, hakkında para cezasının verilmesinin ardından ise serbest bırakıldığını yazdı.

Polisin, 18 Ocak’ta yeniden çağrı aldığını ancak faili tespit edemediğini, fail hakkında tutuklama emri çıkardığını yazan gazete 19 Ocak’ta ise polisin yine camide bulunan cemaate saldırıldığı ve camiye zarar verildiği konusunda çağrı aldığını, polis ekibinin bölgeye giderek yan taraftaki alanda tespit ettiği 21 yaşındaki şahsı mahkeme kararıyla tutukladığını belirtti.

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