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Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte saat 14.59'da havalanan Bayraktar Kızılelma, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

 

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuş gerçekleştirildi.

"Kızılelma, medeniyetimizin teknolojide yeniden doğuşunun simgesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ilk uçuşun ardından Baykar ekibine yaptığı konuşmada, "Mücadeleye 20 sene önce başladığımız günden itibaren hayalimiz buydu. 2004'te Bayraktar MİNİ İHA ile çıktığımız yol Bayraktar Kızılelma'ya kadar geldi. 2019'da aynı tarihlerde Bayraktar Akıncı'yı ilk kez uçurduk. Akıncı'dan 3 yıl sonra bugün Bayraktar Kızılelma, havacılıkta akamete uğratılan serüvenimizi tamamlamak ve 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzere ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Kızılelma, havacılıkta dünyanın geleceğini ve artık bizim takipçi değil tarihe yön vererek oyun kurucu olacağımızı ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılelma'nın yaklaştıkça uzaklaşan bir hedef olduğunu aktaran Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti:

"Biz de hiç durmadan daha ötedeki hedefler için çalışacağız. Kızılelma, medeniyetimizin teknolojide yeniden doğuşunun simgesidir. Burada kazandığımız özgüven ile sivil teknolojilerde de ülkemiz büyük başarılara imza atacaktır. Takoz olma çabaları olsa dahi asla yolumuzdan dönmeyeceğiz ve semalarımızda tam bağımsız olana kadar durmadan çalışacağız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Başta rahmetli babamız Özdemir Bayraktar'ı ve bu yolda kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum.

Babam da bugünü görseydi eminim çok bahtiyar olacaktı. Annem Canan Bayraktar'ı da burada hayırla anmak istiyorum. Ayrıca, bizi her zaman destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu yolda yanımızda olan Milli Savunma Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ve birlikte çalıştığımız tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bizden dualarını eksik etmeyen milletimize de şükranlarımı sunuyorum."

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabbimize şükürler olsun. Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da "Ülkemiz havacılık tarihi için bir milat. Yüzde 100 Baykar özsermayesi ile 2021 yılında başlayan Kızılelma projesinde ilk uçuşumuzu bir yıl gibi rekor bir sürede tamamladık. Vatanımıza ve milletimize, kalbi Türkiye ile birlikte atan tüm coğrafyalara hayırlı olsun." dedi.

Harp sahasında dengeleri değiştirecek

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye bir milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Baykar, 2022 yılı itibarıyla Bayraktar TB2 SİHA'lar için 26 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı.

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