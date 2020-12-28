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Bayraktar: “Risk grupları ivedilikle aşılanmalı”

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği COVID 19 Bilim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) aşılara ilişkin sorularını yanıtladı.
Bayraktar: “Risk grupları ivedilikle aşılanmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) COVID 19 Bilim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, COVID 19’a karşı geliştirilen aşıların temin edilerek, öncelikli olarak hastalığın ölümcül seyredebileceği risk gruplarına yapılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği COVID 19 Bilim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) aşılara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ülkeye gelmesi muhtemel iki corona virüs aşısı bulunduğu söyleyen Bayraktar, bunlardan birinin Türkiye’den temin edilecek Çin’in geliştirdiği Sinovac, diğerinin ise Avrupa Birliği üzerinden Güney Kıbrıs’tan gelmesi muhtemel BioNTech and Pfizer olduğunu belirtti.

“AŞILARIN DEZAVANTAJ VE AVANTAJLARININ BİLİNMESİ ÖNEMLİ”

Sinovac’ın Faz 3 çalışmalarının Türkiye’de tamamlandığını, herhangi bir ciddi yan etki tespit edilmediğini dile getiren Bayraktar, aşının etkinliğine yönelik çalışmaların Brezilya ve Şili’de devam ettiğini söyledi.

Aşının iki merkezden onay alması gerektiğini dile getiren Bayraktar, onayın alınacağına inandığını kaydetti.

Bayraktar, Sinovac ile ilgili en kötü senaryonun; etkinliğinin düşüklüğü olabileceğini dile getirdi.

Ülkeye gelmesi muhtemel diğer aşının ise Avrupa Birliği ülkeleri tarafından uygulanmaya başlanan BioNTech-Pfizer olduğunu söyleyen Bayraktar, mRNA temelli bir aşı olan BioNTech-Pfizer’ın kısa ve orta vadeli etkinliğinin bilindiğini ancak uzun vadeli etkisinin bilinmediğini kaydetti.

BioNTech-Pfizer’ın onay almış bir aşı olduğunu belirten Bayraktar, aşının 6 ayda bir tekrarlanması gerektiğini anlattı.

Bayraktar, bu aşının Güney Kıbrıs’tan ülkeye getirilmesi adına İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin çalışma yapmakta olduğunu kaydetti.

Halkın her iki aşının da avantaj ve dezavantajlarını bilmesi ve bu doğrultuda seçim yapmasının sağlanması gerektiğini belirten Bayraktar, beden özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

Bayraktar, sürecin sürdürülebilir olmadığını, özellikle risk gruplarının süratle aşılanması gerektiğini ifade etti.

“YILBAŞINDA DA KORUNMAYI İHMAL ETMEYELİM”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği COVID 19 Bilim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, yerel vakaların arttığını söyleyerek, “Isının 20 derecenin altına düşmesinin ardından vakalarda bir artış bekliyorduk” dedi.

Hastalığın yayılmasını engellemek adına yapılması gerekenleri sıralayan Bayraktar, “Kalabalıklara girmeyelim, mesafeyi koruyalım, havalandırma olmayan ortamlardan uzak duralım” diye konuştu.

Bayraktar, yeni yıl kutlamalarında da bu önlemlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

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