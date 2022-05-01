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Bayraktar TB2 İHA'lar Konusu Rum Basınında

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Bayraktar TB2 İHA'lar Konusu Rum Basınında
Bayraktar TB2 İHA'lar Konusu Rum Basınında

BM’deki Rum Daimi Temsilci Andreas Hacihrisanthu’nun BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği 17 Mart tarihli mektupla Türkiye’yi “hava sahası ve karasularını ihlalle” suçlamasının ardından Rum basını Bayraktar TB2 İHA’ları mercek altına alan haberlere yer verdi.

Fileleftheros, KKTC’de “radar üssü kurulması” Geçitkale havaalanın iyileştirilerek İHA’ların konuşlandırılması ve Boğaz’a deniz üssü projeleriyle “bulmacanın tamamlandığı” yorumunu yaparak bunların, Mavi Vatan doktrini çerçevesinde bölgenin stratejik kontrolü ve askerî harekât üssü olarak kullanılma niyetini gösterdiğini savundu.

Öte yandan haftalık Kathimerini Hacihrisanthu’nun mektubunda yer verdiği “Eylül-Aralık 2021 döneminde 470 hava sahası ihlalinde bulunulduğu ve bunlardan 129’unun Bayraktar İHA’lar tarafından gerçekleştirildiği” iddiasını aktardı.

Bayraktar TB2’lerin “omurgası” diye nitelediği Argos-II Hdt EO/IR Flir kızılötesi görüntüleme sisteminin Alman devletinin yüzde 25,1 hissesine sahibi olduğu Hensolt  tarafından üretildiğini yazan gazete Rum yönetiminin Almanya’nın bu tavrına kayıtsız kalarak müsamaha gösterdiğini, bugüne kadar bu ülke nezdinde hiçbir özlü girişimde bulunmadığına dikkat çekti.

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