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Bayram Karaman vefat etti

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Bayram Karaman vefat etti
Bayram Karaman vefat etti

Bayram Karaman vefat etti

Eski CTP Milletvekili ve eski sendikacı Bayram Karaman hayatını kaybetti.

Bugün hayatını kaybeden Bayram Karaman, yarın Çatalköy Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacak.

 

Bayram Karaman kimdir?

1 Ocak 1950 yılında Bitlis-Tatvan'da doğan Karaman, 1985 yılında turizm sektöründe örgütlü TÜRK-SEN'e bağlı Kıbrıs Türk Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri Sendikası (KOLEY-SEN) Başkanlığına seçildi.

TÜRK-SEN Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. TÜRK-SEN'i temsilen Sosyal Sigortalar İdare Meclisi üyeliğinde bulundu. KOLEY-SEN ve Turizm İş Sendikalarının 1991 yılında birleşmeleri ile kurulan Turizm Emekçileri Sendikasının Genel Başkanlığını sürdürüyordu.

14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler'den Girne Milletvekili seçildi. 1 Mayıs 2009 tarihinde milletvekiliği sona erdi.

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