  • BIST 1.460
  • Altın 507,846
  • Dolar 8,3846
  • Euro 10,2417
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

Bayram kilolarına süt içerek veda edin

» »
Ramazan ayından sonra bayramın gelmesiyle birlikte alınan kiloların sağlıklı bir şekilde verilebilmesi ve açlık hissinin giderilmesi için günde 2 bardak süt içilmesi öneriliyor.
Bayram kilolarına süt içerek veda edin

Ramazan ayından sonra bayramın gelmesiyle birlikte alınan kiloların sağlıklı bir şekilde verilebilmesi ve açlık hissinin giderilmesi için günde 2 bardak süt içilmesi öneriliyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, düzenli olarak her gün içilen iki bardak sütün dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli bir rol oynadığını açıkladı.

Sağlıklı olmak için vazgeçilmez bir besin olan sütün aslında hayatın her döneminde mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, “Fazla kilo’ neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi gerekir. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede oldukça önemli” dedi.

Sağlıklı süt tüketiminin temel kuralının, ambalajlı sütleri tercih etmek olduğunu belirten İnanç, uzun ömürlü sütün tamamen kapalı ortamda, ışık ve hava gibi dış etkenlerle teması önleyen aseptik ambalajlarda doldurulduğunu vurguladı. İnanç ayrıca, açıkta satılan sütü mikroplardan tamamen arındırmak için, 90 ila 95 derecede 10-15 dakika kaynatmak gerektiğini, sütün kaynatıldıktan sonra, içindeki vitaminler başta olmak üzere besin değerlerinin yüzde 50 ila 90 oranında azaldığını da sözlerine ekledi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Güvensoy’un kalp kapağı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyatsız yöntemle değiştirildi19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:24
  • Fatih Altaylı: SARS CoV-2 virüsünün çok ilginç bir Türk mutantı var artık, öyle bir virüs ki aklı varmış gibi davranıyor18 Mayıs 2021 Salı 23:40
  • EMA, Pfizer-BioNTech aşısı buzdolabında bir ay saklanabilir18 Mayıs 2021 Salı 21:59
  • Az ve sık beslenilmeli, yemeklerden önce ve sonra su tüketilmemeli18 Mayıs 2021 Salı 21:22
  • Bebeğinizi Kucağa Almadan da Güvende Olduğunu Hissettirebilirsiniz18 Mayıs 2021 Salı 21:14
  • Aşı öncesi ve sonrası için kritik uyarı18 Mayıs 2021 Salı 20:28
  • Aklımıza ilk olarak ‘Covid-19’ geliyor, ancak… Ani ve şiddetli başladıysa, dikkat!18 Mayıs 2021 Salı 20:12
  • Günde 10 bin adım yerine 4 bin 400 adım atmak ciddi hastalıklardan korumak için yeterli olabilir18 Mayıs 2021 Salı 20:01
  • Pandemi'de kronik hastalıklara dikkat! En ölümcül hastalık!18 Mayıs 2021 Salı 19:30
  • Sanofi ve GSK’nın Covid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı18 Mayıs 2021 Salı 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti