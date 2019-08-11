Bayram namazı sonrası Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazı çıkışında kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin sürekliliğine vurgu yapan Bahçeli, erken seçim tartışmalarına da değinerek, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir; güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK/PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir" diye konuştu.Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında yer verdiği "Ağustos ayı, bizim için zafer ayıdır" ifadesinin sorulması üzerine, "Ağustos ayı zafer ayıdır" yanıtını verdi.

Bahçeli şunları kaydetti:

"İki Bayram arası Türkiye'deki siyasi, sosyal ve ekonomik olayların iyi bir analizinin yapılmasında yarar vardır. İki bayram arası derken 4 Haziran 2019 ile şimdiki 15 Ağustos 2019 arasını kastediyorum. Bu süreçte seçim ve yenilenmeler oldu. Terörle mücadele kesintisiz devam ettirildi, ekonomik yönden politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Ama bütün bunlara rağmen bayrama Allah'ın himmetiyle ulaşmış olduk. Bundan sonra Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözecek, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin kararlı duruşuyla birçok reformların yapılma sürecine geçilmiştir. Ben önümüzdeki günlerde özellikle Kurban Bayram sonrasında çalışmalarım bu yönde ağırlık kazanacağını, 1 Ekim 2019 tarihinde TBMM'nin açılışıyla beraber yapısal reformlar, başta yargı reformu ve Meclis iç tüzüğü olmak üzere pek çok konunun gündeme geleceğini ve Türkiye'de artık 2023'e hazırlanan sürecin tekrar başlatılacağı konusunda iyimser bir anlayışa sahip olduğumu ifade etmek istiyorum.

Türkiye'de zaman zaman televizyon programlarında konuşmacı olan değerli şahsiyetler seçim sistemi üzerinde tartışmalardan ziyade, nasıl Türkiye'yi daha iyi yönetiriz düşüncelerini ortaya koyacakları yerde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni tartışmaya açmak geriye doğru bir dönüşü elden geldiğince gerçekleştirmek amacı taşıyorlar. Ve bunu yaparken de parlamenter sistemi gündeme getirmeden önce ona hız kazandıracak, akıllarında çözüm yolu olacak bir erken seçim tartışması yapmaya çalışıyorlar. Dün akşam gene buna benzer erken seçim tartışmaları muhtelif televizyon kanallarında bazı konuşmacılar tarafından yapılıyor. Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir; güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK/PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir; FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir. Erken seçime gerek yok. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ekonomik sorunları çözebilecek, güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır. Önümüzdeki günlerde bu gelişmelerin olacağı inancındayım."

"Ağustos ayı zafer ayıdır."