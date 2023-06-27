  • BIST 5.732,86
  • Altın 1601.379
  • Dolar 25.861
  • Euro 28.2204
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADiyabet 2050 yılının salgını: 1,3 milyar insan tehlikede

Bayram süresince hava nasıl olacak?

» »
Ülkede hava açık, en yüksek sıcaklık 38 derece dolaylarında olacak.
Bayram süresince hava nasıl olacak?

Ülkede hava açık, en yüksek sıcaklık 38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre, bugün itibaren bir hafta boyunca ülke alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık, Çarşamba günü sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Naci Talat anıldı26 Haziran 2023 Pazartesi 13:59
  • “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı” kabul edildi26 Haziran 2023 Pazartesi 13:34
  • Ebe ve hemşireler uyarı grevi yaptı26 Haziran 2023 Pazartesi 13:31
  • Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı26 Haziran 2023 Pazartesi 13:21
  • Mutfak'ta yangın çıktı!26 Haziran 2023 Pazartesi 12:52
  • Gönyeli'de Ev Yangını26 Haziran 2023 Pazartesi 12:51
  • Lefkoşa'da Kasti Hasar26 Haziran 2023 Pazartesi 12:50
  • Gümrüksüz Mal Tasarrufu (Gelişme)26 Haziran 2023 Pazartesi 12:49
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı26 Haziran 2023 Pazartesi 12:38
  • Bayramda hava nasıl olacak?26 Haziran 2023 Pazartesi 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti