Bayram tatili kaç gün olacak?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Kabine toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Kabine toplantısında bayram tatilinin 11 güne çıkarılmasının görüşülmesi de bekleniyordu fakat Erdoğan buna dair bir açıklama yapmadı.

Geçmişte Türkiye’nin aynı anda hem enflasyonu aşağı çekmeyi hem de büyümeyi başardığını hatırlatan Erdoğan, “Şimdi çok daha iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

İlk çeyrekte yüzde 7’lik büyüme, ikinci çeyrekte de baz etkisiyle yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılı hedefimiz olan yüzde 5,8’in üzerinde bir büyümeyle kapatacağız” dedi ve ekledi:

“İlk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 40’lık ihracat artışı gerçekleşti. Bu gidişle yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız.

“Turizmdeki toparlanmayla birlikte cari açığın da gerilemesini bekliyoruz.

“Bütçe açığı geçen yılın ilk 5 ayında 90,1 milyar lira iken 7,5 milyar liraya geriledi.

“Emeklilerin zamlı maaş ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

“İstihdam kayıplarımızı telafi ederek Nisan 2020’den bu yana 2,8 milyon istihdam artışı sağladık.”