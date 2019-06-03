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Bayramda Beslenme Düzenine Dikkat!

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu Ramazan Ayı sonrası ve bayramında dikkat edilmesi gereken beslenme düzeni hakkında bilgi verdi.
Bayramda Beslenme Düzenine Dikkat!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu Ramazan Ayı sonrası ve bayramında dikkat edilmesi gereken beslenme düzeni hakkında bilgi verdi. Ramazan Ayında günlük öğün sayısının azalması ile birlikte beslenme düzeninde de değişikliklerin meydana geldiğini, bu yüzden ramazan ayı sonrası öğün sayısının artması ile yemek miktarının da arttığını, dolayısıyla kişilerin sağlık sorunu yaşayabileceğini belirtirken, bayramda da aşırıya kaçmadan beslenilmesi gerektiğini belirtti.

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Sahur Alışkanlığına Dikkat

Bayram ziyaretlerinde verilen ikramlarda aşırıya kaçma ile birlikte kişilerin bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ve kan şekerinin hızlı yükselmesi gibi sağlık sorunları yaşayabileceğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ile birlikte beslenme düzeninde de değişikliklerin meydana geldiğini belirtti. Gece sahura kalkmanın Ramazan ayı sonrasında da alışkanlık haline gelebileceğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, gece yemek yeme alışkanlığına dikkat edilmesi ve uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Hafif Kahvaltı İle Güne Başlanmalı

Kişilerin bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlaması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, bayram ziyaretlerinde geleneksel tatlılar ikram edileceğinden kahvaltıda reçel, bal, şeker ve bunun gibi besinlerin tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu sözlerine şöyle devam etti: “Bayram sabahı kahvaltıda yarım yağlı süt, tam tahıllı ekmek, yarım yağlı peynir, yağsız yumurta ve bol mevsim sebzesi ile güne taze bir başlangıç yapın. Besinleri iyi çiğneyin, sofradan kalkmak için acele etmeyin.”

Sütlü veya Meyveli Tatlılar Tüketilmeli

Bayram ziyaretlerine aç karnı gidilmemesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, aç karnına gidilen ziyaretlerde ikramları geri çevirmenin zor olduğunu belirtti. Her ikram edileni tüketmenin bazı mide ve barsak problemlerine yol açabileceğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, ikramlarda şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü veya meyveli hafif tatlıların tercih edilmesinin doğru olduğunu belirtti. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu sözlerine şöyle devam etti: “Bayramda Tüketilecek tatlıları hazırlarken üzerine tarçın serpiştirin. Tarçın tatlı bir baharat olduğu için yediğiniz besinin daha da tatlı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca kalorisi de yok denecek kadar azdır. Kan şekerinin dengelenmesine ve iştahınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır.”

 

 

Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu: “Yağlı Etlerden ve Kızartma Yönteminden Uzak Durun.”

Tarçının kan şekerini dengelenmesine ve iştahı kontrol altında tutmasına da yardımcı olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, öğle yada akşam başlangıç yemeklerinde mutlaka salata ve zeytinyağlı sebzelere yer verilmesi gerektiğini belirtti. Bayram sofralarında geçirilen zamanın uzun olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, dolayısıyla yenilen yemek miktarının da arttığını belirtti. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu sözlerine şöyle devam etti: “Ana yemeklerinizi hazırlarken fırın, ızgara, buğulama ya da haşlama yöntemlerini kullanın. Yağlı etlerden ve kızartma yönteminden uzak durun. Etle yapılan yemekleri kendi yağı ile pişirin, ilave yağ eklemeyin. Etler E ve C vitamini içermezler. Bu nedenle etleri sebzelerle beraber pişirin. Bu yöntem hem besin çeşitliliğini sağlayacak hem de bazı minerallerin vücut tarafından emilimini arttıracaktır.”

En Az İki Litre Su İçilmeli

Ramazan ayı boyunca vücutta oluşan sıvı kaybının yerine konması için günde en az iki veya iki buçuk litre sıvı alınması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, siyah çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin de ramazandan sonra arttırılmasının sağlık açısından büyük önem teşkil ettiğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, bayramda sağlığın bozulmaması için beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

 

 

 

 

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