Bayramda ''bir defaya mahsus'' 10 charter sefer

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.
Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12.05.2021 tarihinde 6 uçuş, 13.05.2021 tarihinde 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görülmüştür.
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