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Bayramda bu hataları yapmayın

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Bayramda normal beslenme düzenine geçildiğinde ister istemez yemek yeme eğiliminin arttığını belirten Erk, “Bu yüzden önemli sağlık sorunları tetiklenebilir” dedi.
Bayramda bu hataları yapmayın

30 günlük orucun ardından bayramda fazla yemeğe ve tatlıya yönelmenin sağlık açısından birçok sakıncası var.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk de bayramda yapılan beslenme hatalarına değinerek, önemli tavsiyelerde bulundu. İşte o hatalar ve dikkat etmeniz
gereken noktalar…

Fazla şekerli ve unlu gıda tüketmek

Bayramlarda rafine şeker ve rafine unlu gıda tüketimi artar. Bu durum özellikle diyabet, kalp ve böbrek hastaları için ciddi bir risktir. Obeziteye neden olur ve kanser hastalarına zarar verir. Bu süreçte şeker hastaları diyetlerine daha fazla özen göstermeli ve kalp sağlığı açısından tatlı, çikolata ve şeker gibi yüksek kalorili yiyeceklerin tüketiminde aşırıya kaçmamalıdır. Bol miktarda rafine şeker, un, yağ içeren şerbetli tatlılar şişmanlığın en önemli nedenidir. Özellikle mısır şurubu ve margarinle üretilen tatlılar sağlığa zararlıdır. Özetle şeker ve un tüketirken ölçüyü kaçırmamanızda yarar var. Bu tür gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl ve baklagiller tüketmek gerekir.

Çay, kahve ve gazlı içeceklerde ölçüyü kaçırmak

Bayramda aşırı tüketilen çay, kahve, gazlı içecekler kalple ilgili bazı problemlere neden olabilir. Fazla çay ve kahve içmek; çarpıntı ve tansiyon bozukluklarına yol açtığından özellikle kalp hastaları için zararlıdır.

Hazır gıdalara yüklenmek

Bayramlarda, aşırı besin tüketimine bağlı olarak ön plana çıkan sağlık sorunları arasında göğüs ağrıları, tansiyon yükselmeleri, kan şekerinde ani yükselme ve düşüşler yer alır. Bu dönemde şeker hastaları diyetlerine daha fazla özen göstermelidir.  Az miktarda rafine şeker ve rafine un bile zaman zaman çeşitli hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle fazla tatlı tüketiminden kaçınılmalıdır. Bitkisel gıdalar sağlığın sigortasıdır. Mutlu bir bayram ve yaşam geçirmek için disiplinli beslenmek şarttır. Dolayısıyla hayvansal, işlenmiş, yağ ve tuz içeren gıdalardan uzak durulmalıdır.

Su içmeyi unutmak

Yetersiz su tüketimi; baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetleri beraberinde getirir. Günde 2.5 litre sıvı tüketilmelidir.

Besinleri iyice çiğnememek

Çikolata ve tatlılar rafine şeker, doymuş yağ içerirler. Kalorileri fazla ve besin değerleri düşüktür. Bol doymuş yağ ve rafine şeker bel ve boyunda yağ olarak birikir, obezite ve şeker hastalığına yol açar. Bu yiyecekler çok az miktarda tüketilmelidir. Hazımsızlığa karşı tüm yemekler yavaş yavaş ve bolca çiğnenmelidir. Sindirime nane veya sarı papatya çayları yardımcı olabilir.

Ağır sporlar yapmak

Ramazan nedeniyle bir ay boyunca bazı egzersiz ve sportif etkinliklerden uzak durulmaktadır. Bayramla birlikte bu egzersizlere yeniden başlanacaksa, yumuşak bir geçiş yapılmalıdır. Bayramla birlikte yapılan aşırı egzersizler kalbin iş yükünü artırır. Dengede olan bir kalbin iş yükü arttığında önemli sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Koroner kan akımı istirahat sırasında yeterliyken aşırı aktivitelerle kalbin yeterince beslenmesini karşılayamayabilir. Bu da kalp krizini tetikleyebilir.

Bunlardan uzak durun

■ Kalorisi bol, besin değeri düşük, kolay acıktıran, katkı madde deposu, işlenmiş, ambalajlı ve hazır gıdalar.

■ Rafine şekerler (toz şeker, kesme şeker, bal, pekmez, reçel, marmelat, çikolata)

■ Rafine tahıllar (beyaz ekmek, beyaz pirinç, makarna)

■ Beyaz undan yapılan pastane ürünleri (çörek, börek, simit, pasta, pizza, kek, kurabiye, bisküvi)

■ Meyve suları, kolalar, gazlı içecekler, enerji içecekleri.

■ Tatlılar (sütlü tatlılar ve baklavalar, çok az miktarda ve tarçın ile tüketilebilir)
■ İşlenmiş et ürünleri (salam, sosis, sucuk, kurutulmuş et). Bol miktarda tuz, katkı maddesi, nitrit, nitrat ve koruyucular içerirler, sağlıksızdırlar ve çabuk susama hissi oluştururlar.

■ Hazır çorba ve hazır yoğurt (bol miktarda katkı maddesi, koruyucu, tuz içerirler. Ev yapımı çorba ve yoğurt tercih edilmelidir)

■ Fazla tuz içeren gıdalar (salamura zeytin, turşular, konserve gıdalar, işlenmiş hazır gıdalar)

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