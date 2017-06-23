Bayramda hava nasıl?

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.

Tahminlere göre önümüzdeki hafta boyunca yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24–30 Haziran tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde 36 - 39 derece, sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.