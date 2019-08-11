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Bayramda hava nasıl olacak?

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Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı’nda hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde, 38 - 41 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre Kıbrıs, genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41 sahillerde 34-37 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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