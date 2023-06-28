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Bayramda hava nasıl olacak?

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Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?

Ülkede hava açık, en yüksek sıcaklık 38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre, bugün itibaren bir hafta boyunca ülke alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık, bugün sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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