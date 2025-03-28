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Bayramda hava nasıl olacak?

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Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart’ta hava, parçalı bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Bayramın ikinci gününde ise yer yer hafif sağanak bekleniyor.
Bayramda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart’ta hava, parçalı bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Bayramın ikinci gününde ise yer yer hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Mart-2 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile ilk iki günü serin ve nemli diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; pazar parçalı bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 28-31 derece, diğer günlerde ise iç kesimler ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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