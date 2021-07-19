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Bayramda Öğle Yemeğinden Sonra Hemen Güneşe Çıkmayın!

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Bayramda Öğle Yemeğinden Sonra Hemen Güneşe Çıkmayın!
Bayramda Öğle Yemeğinden Sonra Hemen Güneşe Çıkmayın!

Ağır bir yemek sonrası oluşacak kan basıncındaki artışa bir de öğlen dik gelen bunaltıcı güneş ışınları eklendiğinde ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği ile pıhtı atması gibi sağlık problemleri gelişebilir. Bayramda öğle yemeğinden hemen sonra güneşe çıkmak yerine serin bir ortamda 1-2 saat istirahat edin

Türk kültüründe önem arz eden bayramlardan birisi de Kurban Bayramıdır. Ancak Kurban Bayramı'nda geleneksel ritüellerin yaşanması ve bayramın uzun sürmesi sebebiyle insanların düzenli hayatlarında, birtakım değişiklikler yaşanabilmektedir. Besin içeriğinin misafirperverlik duygusu ile artmasıyla tatlılar, hamur işleri, dolmalar ve bayrama özgü et yemekleri menüleri doldurmaktadır.

Bayram sürecinde özellikle et tüketimi normal günlük yaşama göre artmaktadır. Bazı illerde geleneksel yemek kültürünün devam etmesi sebebiyle günde 3 öğüne kadar et tüketildiği görülmektedir. Tüm bu lezzetli yiyecekler fazla miktarda tüketildiğinde ise ortaya sağlık sorunları çıkmaktadır. Bayramı daha sağlıklı geçirebilmek Öğr. Gör. Elif Üner önerilerde bulundu...

Yeni kesilen etin sindirim açısından zorluk yaşattığı saptanmıştır. Bu sebeple kesilen etlerin en az 1 gün dinlendirilmesi sindirim sisteminin işleyişi açısından önem arz etmektedir. Özellikle yağ oranı fazla olan et yemeklerinin içerdiği kolesterol miktarı sebebiyle kalp hastalıkları bu süreçte bireyleri tehdit etmektedir. Doymuş yağlar kalp damar tıkanıklıklarına ve uzun dönemde kalp krizine neden olabilmektedir. Kalp hastalığı öyküsü olan bireylerin bu dönemde dikkatli olması ve normalin üzerinde kırmızı et tüketmemesini öneririm.

ETİN YANINDA SALATA ÇEŞİTLERİNİ TERCİH EDİN

Bayram menülerinin zenginliği ufak yemek kaçamaklarına müsait olsa da menülerin içerik ve kalori açısından dengelenmesi önemlidir. Et yemeklerinin yanında pirinç pilavı ve bol şerbetli tatlılardan ziyade yeşillikten zengin salata çeşitleri tercih edilmelidir.

Öğle yemeğinden hemen sonra güneşe çıkmak yerine serin bir ortamda 1-2 saat istirahat etmeye dikkat edilmelidir. Çünkü ağır bir yemek sonrası oluşacak kandaki koyulaşma ile kan basıncındaki artışa bir de öğlen dik gelen bunaltıcı güneş ışınları eklendiğinde ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği ile pıhtı atması gibi sağlık problemleri gelişebilmektedir.

YEMEKTEN ÖNCE TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YAPIN

Bayram süreci sadece beslenme açısından ödül olarak değerlendirilmemelidir. Tatilde sadece yemek yemek yerine yürüyüş gibi tempolu hareketler, yoğun iş temposundan kaçış şeklinde ufak tatil programları tavsiye edilmektedir. Sabah ya da akşam saatlerinde yemeklerden önce yapılan tempolu yürüyüşler endorfin oranını arttıracak ve ana öğünlerdeki şeker tüketme isteğini azaltacaktır.

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