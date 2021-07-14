Bayramda Omurga Sağlığına Dikkat !

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır
Koronavirüs döneminde kısıtlamalar kalksada bu sene Kurban Bayramı'nda yine tedbirleri elden bırakmamalıyız. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda kurban keserken omurga sağlığımız için de duruşumuza dikkat etmemiz gerekir. Ayrıca el yaralanmalarına karşı da dikkatli olunmalıdır.
Kurban Bayramında omurga sağlığını korumak için öneriler;
Ağır kaldırmak ve uzun süre aynı pozisyonda çalışmak bel ve boyun sağlığını olumsuz etkiliyor. Kurban Bayramında ağır kaldırma ve uzun süre aynı pozisyonda durarak çalışmaktan dolayı bel ve boyun fıtıklarının ortaya çıkabilir. Uzun süre aynı pozisyonda durmaktan dolayı boyun kaslarının kasılması ve boyun tutulmaları sık sık görmektedir. Kurban ile ilgili işlemleri yaparken de aynı pozisyonda uzun süre durmaktan dolayı hem eski problemlerin kronik hale gelmesine hem de yeni problemlerin ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Aynı pozisyonda çalışmak altta yatan bir disk problemini semptomatik hale getirebiliyor. O nedenle saatlerce aynı pozisyonda çalışılmamalı, mola verilmeli ve arada pozisyon değiştirilmeli. Yük kaldırma işlemi dizler üzerinde ve yere dik biçimde yapılmalı. Yük kaldırma esnasında tek başına değil yükü paylaşarak kaldırma esası önemlidir.
Fıtık hastaları kurban keserken nelere dikkat etmelidir? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Omurganın üzerine yüklenirken dizlerimizi kırarak ve yerden dizlerin üzerinde, bel düz olarak kalkılmaya çalışılmalıdır.Uygunsuz bir şekilde, uygunsuz açılarda yüklenmeler , omurga, kaslar, bağlar ve diz üzerinde daha fazla ve ani baskı oluşturur. Bu da bel fıtıklarına, bel tutulmalarına veya diz problemlerine neden olur.
Kurban kesilirken veya et doğrama yapılırken çalışılacak ortamın da ergonomik olması yani bel veya boyuna eğim vermeyecek şekilde olmalıdır. Sandalyemiz masamıza göre ne çok yüksek ne de çok düşük olmalı.Dizimizle, ayağımız arasındaki açı 90 derece olabilecek şekilde bir sandalye ve rahatlıkla iş yapabileceğiniz yükseklikte olması sağlanmalıdır. Bayram süresinc
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