Bayramda otellerde ortalama yüzde 74 doluluk bekleniyor

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Ramazan Bayramı süresince otellerdeki ortalama doluluk oranının yüzde 74 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

KITOB Başkanı Fethi Özboğaç’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, beş yıldızlı büyük tesislerin doluluklarının yüzde 84, küçük otellerin doluluklarının ise yüzde 63 düzeylerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

103 otelin 25’inde bayram boyunca yüzde 100 doluluk beklenirken, 40 tesisin bayram doluluklarının ise yüzde 60-99 oranları arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Özboğaç, otellere başarılı bir bayram geçirmelerini dileyerek, halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı.