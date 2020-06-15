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“Bayramdan Önce, Savaşçı ve Şaman” adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu

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Sanatçı Asgat Dinikeyev , Kıbrıs Sanat Müzesi için Kovid 19 Karantina günlerinde “Bayramdan Önce, Savaşçı ve Şaman” adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu
“Bayramdan Önce, Savaşçı ve Şaman” adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu

Kovid-19 karantina günlerinde sanatçı Asgat Dinikeyev, Kıbrıs Sanat Müzesi için resmettiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Asgat Dinikeyev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Bayramdan Önce, Savaşçı ve Şaman” adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

 

 

Asgat Dinikeyev kimdir?

1942 yılında Başkurdistan Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi. 1968 yılında Ufa Sanat Koleji’nin resim bölümünden mezun oldu. Bölgesel, ulusal ve uluslararası sanat sergilerinin katılımcısıdır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Sanatçısıdır. Tataristan Cumhuriyeti Fahri Sanatçısıdır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi üyesidir.

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