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Bayramın 1. gününde döviz kurları ne oldu?

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Bayramın 1. gününde döviz kurları ne oldu?
Bayramın 1. gününde döviz kurları ne oldu?

Bayramın 1. gününde döviz kurları ne oldu?

İşte kurlar;

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Trump'tan Fed'e bir eleştiri daha

ABD Başkanı Donald Trump yine Fed'i hedef alan açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump Fed Başkanı Jerome Powell'a eleştirilerini sürdürdü. Trump Reuters'e verdiği bir röportajda Powell'dan çok hoşnut olmadığını, Fed'den daha fazla destek istediğini belirtti.

Trump, Fed kısa vadeli faiz oranlarını yükseltmeyi sürdürürse Fed'i eleştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Trump Fed'in faiz artışlarından memnun olmadığını daha önce de dile getirmiş, "Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fed Trump'ın göreve geldiği ocak 2017'den bu yana 5 kez faiz arttırdı.

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