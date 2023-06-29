Bayramın 2. gününde nöbetçi eczaneler 29 Haziran 2023 Perşembe

LEFKOŞA:
MERVE BİLLUR ECZANESİ
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
ÖZLEM KILINÇKINI ECZANESİ
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE:
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
MAĞUSA:
CEREN ECZANESİ
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
NASİM ECZANESİ
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE
SIDIKA UMAR ECZANESİ
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
ÜST MESARYA:
SERDARLI ECZANESİ
(0392) 376 70 06
Serdarlı, Mağusa
ALT MESARYA:
MEHMET HOCA ECZANESİ
0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik, İskele
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