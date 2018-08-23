Bayramın 3. gününde döviz kurları

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 23 Ağustos 2018 sabahına 6,06 seviyesinden başladı. Euro/TL ise uluslararası piyasada sabah 09.26 itibariyle 7,0119'dan işlem görüyor.

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, 6,08'in üzerinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL, 7.01, sterlin/TL de yüzde 0,5 düşüşle 7,83'ten alıcı buldu. İngiliz Sterlini ise 7,80 civarında seyrediyor.

Dolar/TL'de 6,00 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin altının görülmesi durumunda 5,20-5,50 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.