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Bayramın ilk gününde nöbetçi eczaneler... 28 Haziran 2023 Çarşamba

» »
Bayramın ilk gününde nöbetçi eczaneler... 28 Haziran 2023 Çarşamba
Bayramın ilk gününde nöbetçi eczaneler... 28 Haziran 2023 Çarşamba

LEFKOŞA

EREN ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı

SEVAL ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

PINAR KEKLİK ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 MAĞUSA

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

ZEYNEP ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA

YÜKSEL ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik

ALT MESARYA

MEHMET HOCA ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 98

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE

SELİN ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 18:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

28.06.2023 (Çarşamba)

08:00 - 18:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

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