Bayramın ilk gününde nöbetçi eczaneler... 28 Haziran 2023 Çarşamba

LEFKOŞA
EREN ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 74
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı
SEVAL ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
ZEYNEP ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA
YÜKSEL ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik
ALT MESARYA
MEHMET HOCA ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE
SELİN ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 18:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
28.06.2023 (Çarşamba)
08:00 - 18:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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