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Baz istasyonu için izinsiz ağaç kestiler, onlarca kaplumbağa öldü

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Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde kaplumbağaların yaşadığı yeşil alanda bir GSM operatörüne bağlı iş makineleri izinsiz kazı yaptı. Kazı sırasında onlarca kaplumbağa öldürüldü.
Baz istasyonu için izinsiz ağaç kestiler, onlarca kaplumbağa öldü

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde kara kaplumbağalarının yaşadığı ve bölge halkı tarafından da ‘Kaplumbağa Parkı’ olarak adlandırılan yeşil alanda bir GSM şirketi baz istasyonu kurmak için kazı yaptı. Kepçeyle yapılan kazıda mahallenin su borusu patlarken, birçok ağaç kesildi, onlarca kaplumbağa katledildi.

İŞ MAKİNESİNİ DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Olayı öğrenen mahalle sakinleri, kazının yapıldığı yeşil alana giderek iş makinelerine engel olmaya çalıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan bir mahalleli, “Herhangi bir vatandaş bahçesinin içerisindeki ağaçları kesemezken, parktaki çam ağaçlarını söküyorlar. Kış uykusunda olan kaplumbağaları katlediyorlar. Şimdi mahallelilerimiz iş makinelerinin önüne geçerek kazıya engel olmaya çalışıyor” dedi.

KAZININ İZİNSİZ YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayların ardından mahallelinin ihbarıyla alana Ereğli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri geldi. Kazının izinsiz yapıldığını tespit eden ekipler, yeşil alanda kazı yapanlar hakkında tutanak tuttu. Bunun üzerine iş makineleri alandan uzaklaştı.

İş makinelerinin alanı terk etmesinin ardından vatandaşlar hayatta kalan kaplumbağaları kurtarmaya çalıştı. Yaz aylarında kaplumbağaları beslediklerini belirten bir mahalle sakini, “Kaplumbağalar kışın uykuya dalıyorlar. Kaplumbağaların bir kısmı öldü, bir kısmı yaşıyor. Şimdi de kurtardığımız kaplumbağaları kış uykularına devam edebilmeleri için yeniden gömmek zorundayız. Yazıktır, bunların hepsi can. Bunun daha ötesi yok” dedi.

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