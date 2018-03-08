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Baz istasyonuna ne kadar yakın olursak o kadar iyiymiş

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Baz istasyonuna ne kadar yakın olursak o kadar iyiymiş
Türkiye'deki BTK’dan baz istasyonları ile ilgili enteresan bir açıklama geldi...

Bilgi Teknolojileri Kurumu baz istasyonlarının vatandaşa ne kadar yakın olursa halkın maruz kalacağı elektromanyetik alanın o kadar az olacağını söyledi. Vatandaş sıklıkla elektromanyetik alana maruz kaldığı için kent içinde olan baz istasyonlarının daha uzağa alınması gerektiğini savunuyordu. Bir dönem BTK’nin baz istasyonlarını şehir dışına taşıyacağı haberleri de gündeme gelmişti.

BTK: NE KADAR YAKIN O KADAR İYİ

Ancak Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre BTK Kurum, düşük güçte çalışan ve kapsanacak bölgedeki abone sayısı da dikkate alınarak belirli bir hücre planlaması çerçevesinde kurulan baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasının teknik olarak mümkün olmadığını duyurdu. Açıklamada, “Mobil cihazlarla yapılan iletişimde, abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa mobil cihaz çıkış gücünü azaltacak ve abonenin daha az elektromanyetik alana maruz kalmasını sağlayacaktır” denildi.

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