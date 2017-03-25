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Bazaringo’ya katıl, Sende Kazan!

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Bazaringo’ya katıl, Sende Kazan!
Bazaringo uygulaması ile birlikte Kıbrıs’da 2. El Alış ve Satışı daha eğlenceli hale geliyor. İkinci el Ürünleri almak veya satmak artık bir tik uzağında ve tamamı ile ücretsiz

Bazaringo uygulaması ile birlikte Kıbrıs’da 2. El Alış ve Satışı daha eğlenceli hale geliyor. İkinci el Ürünleri almak veya satmak artık bir tik uzağında ve tamamı ile ücretsiz. İhtiyacın olan ürünleri kolayca bul, istemediğin ürünleri kolayca hemen satmaya başla! 
 
Bazaringo ile binlerce alıcı ve satıcı bir arada. Neye ihtiyacınız var? Tek yapmanız gereken Bazaringo uygulamasını indirmek ve istediğin ürünü en uygun fiyata bulmak. Tek bir tuş ile Satıcıya Mesaj atabilir, arayabilir ve ihtiyacını en hızlı şekilde karşılayabilirsin! Artık kullanmadığınız ve evde yer işgal etmekten başka bir işe yaramayan eşyaların mı var? Hemen Sat ve Kazanmaya Başla. Bilgisayar’dan Cep Telefonuna, Arabadan Beyaz Eşyaya, Ev Tekstilin ’den Bebek Eşyasına Her şey Bu Platformda! 
 
Bazaringo ile Kıbrıs da Satılık veya Kiralık evde Bulmak Çok Kolay. Kiralamak istediğiniz emlağınız mı var? Tek yapmanız gereken evinizin bilgilerini en doğru şekilde yazmak fotoğraflarını çekip yüklemek işte bu kadar basit. Sahibinden satılık veya Kiralık Ev mi arıyorsun? Tek yapman gereken beğendiğin ev için mesaj atmak. İkinci el ürün piyasasının yeni adresi Bazaringo ile beğendiğin ürün için mesaj atabilir, pazarlık yapabilir ve ihtiyacını karşılayabilirsin. Mesaj At, Ara, buluş Al veya Sat işte bu kadar Kolay.
Bazaringo’yu binlerce kullanıcı çoktan indirip kullanmadıkları ürünlerini satarak para kazanmaya başladı. Bazaringo Temel olarak kullanıcılarına Kolay kullanım, Hızlı Servis ve Geniş kitlelere ilan verme olanağı sunuyor hem de tamamı ile ücretsiz. 

Google Play’den veya App Store’dan Hemen İndirebilirsiniz. 

 Bazaringonun özellikleri; 

 
• KOLAY KULLANIM: Bazaringo Kıbrıs’ta Alıcı ve Satıcıyı buluşturarak 2.el ürünlerin kolayca satın alma veya satma imkânı sunuyor. Bulunduğunuz yerdeki ürünleri kolayca bulabilir, dilerseniz satıcı ile sohbet bölümünden konuşabilir veya hızlıca arayabilirsiniz.
 
• ÇOK HIZLI: Kullanmadığınız eşyalarınızı fotoğraf çekip Bazaringo’da yayınladığınız an binlerce kullanıcıya çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bazaringo Kıbrıs’ta bu teknolojiye sahip olan ilk ve tek ikinci el alış satış uygulamasıdır.
 
• GENİŞ KİTLE: Karpaz’dan Güzelyurt’a, Girne’den Lefkoşa’ya Kıbrıs’ın her alanında hizmet sunmakta olan Bazaringo ile binlerce alıcı ve satıcıya ulaşabilir kullanmadığınız ürünleri satın alabilir veya satabilirsiniz. Her çeşit 2.el ürünlere Bazaringo’dan ulaşabilirsin.
 
Bazaringo İle Kıbrıs’ın ikinci El Pazarı artık Cebinde. Kullanmadığınız eşyaları Kıbrıs’ın 2. el pazarı Bazaringo ile sende alıcılar ile buluştur kazanmaya başla.  

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