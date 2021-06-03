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Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi

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Vergi cezaları ve sigorta primleri gibi bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçların yapılandırılması öngörülüyor.

Yapılandırılan diğer borçlar arasında belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yer alıyor.

Ayrıca taşıtlara, motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte ödenecek.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri de yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahları belli oranlarda artırabilecek.

Yapılandırmadan yararlanacaklar ödemelerini altı, dokuz, on iki ve on sekiz aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar 120 eşit taksitte ödenebilecek.

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