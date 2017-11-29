Bazı araçların ruhsat ve kayıt harçlarına 'düzenleme'

Bazı motorlu araçların ruhsat harçlarında yeni düzenlemeye giden ve Cumhuriyet Meclisi’nden oybirliğiyle geçen Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik No: 2) Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik No: 2) Yasası’nda yapılan düzenlemeyle bazı araçların ruhsat harçları şöyle düzenlendi:

“Benzinden başka bir yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve fort lifler 985 TL; Hibrit motorlu yük araçları, vinçler ve fork liftler 620 TL; Sade elektrikli yük araçları vinçler ve fork liftler 410 TL; Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 1316 TL; Hibrit motorlu otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 510 TL; Benzin ve benzinden başka yakıtla çalışan limuzin tipi araçlar 10 bin 800 TL; Sade elektrikli otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 410 TL; Hibrit motorlu limuzin tipi araçlar 7 bin 500 TL; Sade elektrikli limuzin tipi araçlar 5 bin 400 TL; Çift kabin hibrit motorlu araçlar 510 TL; Çift kabin sade elektrikli araçlar 410 TL; Hibrit motorlu panel Vanlar 510 TL ve Sade elektrikli panel Vanlar 410 TL.”

Geçici motorlu araç kayıt harçları da bazı araçlar için şöyle düzenlendi:

“Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan araçlar 1475,50 TL; Hibrit motorlu çalışan 680 TL; Sade elektrikle çalışan 510 TL”

AKARYAKITTA AZAMİ SATIŞ FİYATI

Bu arada, Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin, Motorin, Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi de yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurşunsuz benzin (95 ve 98 oktan,) gazyağı ve Euro Diesel’in perakente azami satış fiyatları şöyle belirlendi:

“Kurşunsuz Benzin 95 oktan 3,67 TL/Lt; Kurşunsuz Benzin 98 oktan 3,87 TL/Lt; Euro Diesel 3,63 TL7Lt; Gazyağı 3,40 TL/Lt

ÖZEL ARAÇLARIN ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ SÜREKLİ YOLCU TAŞIMASI YASAKLANIYOR

Özel araçların, ücretli veya ücretsiz olarak sürekli yolcu taşımasını yasaklamak amacıyla yasal düzenlemeye gidiliyor.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Değişiklik Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’nin 27 Kasım tarihli sayısında yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarıyla ilgili gerçek ve tüzel kişiler, 20 gün içinde görüşlerini Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak iletebilecek.

Genel gerekçesinde, tasarının “Özel araçların ücretli veya ücretsiz olarak sürekli yolcu taşımak için herhangi bir kişi tarafından yollarda kullanılmasını yasaklamak” amacıyla hazırlandığı belirtiliyor.

Esas yasanın 12’nci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin “Özel araçların ücretli veya ücretsiz olarak sürekli yolcu taşımak için herhangi bir kişi tarafından yollarda kullanılması yasaktır. Hiç kimse motorlu özel aracının başka bir kimse tarafından bu amaçla kullanılmasına izin vermez” şeklinde düzenlenmesi öngörülüyor.