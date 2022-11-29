Bazı bölgelerde Belediye Meclis üyesi adaylıkları İPTAL edildi...

%30 Kadım kotasına uyulmayınca Güzelyurt İlçesinde hiç bir siyasi parti belediye meclis listelerinde katılım hakkı kazanmadı.

Beyarmudu Belediyesinde CTP ve TDP meclis üye seçimine girme hakkını kaybetti.

YSK, cinsiyet kotasına uymadıkları gerekçesiyle, UBP, CTP, DP, YDP ve TDP’nin bazı Belediye Meclis Üyeliği listelerini iptal etti.

Buna göre,

Lefkoşa Belediyesi, Belediye Meclis Üyeliği için, DP’nin

Beyarmudu Belediyesi, Belediye Meclisi Üyeliği için, CTP ve TDP’nin,

Mesarya Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği için YDP’nin,

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Belediye Meclisi Üyeliği için, UBP ve DP’nin

Güzelyurt Belediyesi, Belediye Meclis Üyeliği için ise, TDP, UBP , DP CTP ve YDP'nin aday listelerinin iptal edilmesine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için dün İlçe Seçim Kurullarına yapılan adaylık başvurularını başvuru sırasına göre geçici olarak ilan etti.