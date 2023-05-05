Bazı bölgelerde bugün elektrik kesintileri yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün bazı bölgelerde elektrik kesintileri olacağını bildirdi. KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Lefke, İskele ve Girne bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

LEFKE’DE ÜÇ SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 10.00-13.00 saatleri arasında, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi ve Aplıç bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

İSKELE BÖLGESİNDE 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine 6 saat elektrik verilemeyeceği açıklandı. KIB-TEK Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09:00-15:00 saatleri arasında olacak.

BAHÇELİ KÖYÜNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Bahçeli köyüne elektrik verilemeyecek.