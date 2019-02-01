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Bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak

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Bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak
Bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak

Girne’deki bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak

Girne’de Onar Village, Ciklos, Eminağa bölgesi, Seralar bölgesi ve Doğanköy’ün güneyinde bugün elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti 09:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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