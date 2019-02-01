Girne’deki bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak
Girne’de Onar Village, Ciklos, Eminağa bölgesi, Seralar bölgesi ve Doğanköy’ün güneyinde bugün elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti 09:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Girne’deki bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak
Girne’de Onar Village, Ciklos, Eminağa bölgesi, Seralar bölgesi ve Doğanköy’ün güneyinde bugün elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti 09:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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