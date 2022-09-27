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Bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak

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KIB-TEK, bugün Yeşilırmak, Doğancı, Geçitkale, Girne'de elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Geçitkale’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00-14.00 saatleri arasında Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Camisine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

YEŞİLIRMAK’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yeşilırmak’ta, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 – 13.00 saatleri arasında; Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Doğancı’da ise, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 10.00-15.00 saatleri arasında; Doğancı Kooperatifi ve civarı, Doğancı İlkokulu ve civarı, Laika Tercan Sokak ve Ceylan Sokak’ın elektriği kesik olacak.

GİRNE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

KIB-TEK, Girne bölgesinde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 9.00- 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

 KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, Girne’de bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Karaman, Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi ve Edremit Çemberi bölgelerinde 9.00 - 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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