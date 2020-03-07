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Bazı bölgelerde bugün elektrik yok!

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Bazı bölgelerde bugün elektrik yok!
Bazı bölgelerde bugün elektrik yok!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle bazı bölgelerde bugün elektrikler kesik olacak.

Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, GKK Karargâhı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Askeri Bölge, Dikmen Köy İçi ve Dikmen kirsal kesim arsalarina 09.00-12.00 saatleri arasında 3 saat elektrik verilemeyecek.

Ayrıca aynı saatlerde bir başka çalışma nedeniyle Gürpınar ve Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyine de elektrik verilemeyecek.

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