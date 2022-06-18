Bazı Bölgelerde Denetimler Gerçekleştirildi

17-18.06.2022 tarihleri 21:00-02:00 saatleri arasında, beş ilçede; Lefkoşa, Gazimağusa,

Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüleri sorumluluk sahalarında, eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.



Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren gece

kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.



Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 1023 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 270 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 25 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, gece kulüpleri, restorantlar, marketler, kahvehaneler ve meyhaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.



Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 625 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan

dolayı 4 araç ise trafikten men edilmiştir.



Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ve 2 işletmenin müzik izni kurallarına, 3 işletmenin ise kapama saatlerine uymadığı tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 586 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 286 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 22 araç trafikten men edilmiş ve 1 kişi ise tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 245 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları ve kumarhaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 275 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.