Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintileri Yapılacak

Tatlısu köy içi ve Tatlısu sahili, Sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği ve sahil seralar bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Girne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.30-16.00 saatleri arasında olacak.
Serhatköy ile Mevlevi kırsal kesim arsası bölgelerine bugün 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında; Serhatköy ve Mevlevi kırsal kesim arsası bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.
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