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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi!

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Kıb-Tek sosyal medya hesabında bugün elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

8 Nisan 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 03:42’den itibaren; U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge, Haspolat, Dumlupınar’ın bir bölümü ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölgeye elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır.

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

8 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık saat 12:00’a Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı’na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

08 Nisan 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Seralar Bölgesi ve Eski Tavuk Çiftliği Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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