Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!

Taşpınar Ve Bölgedeki Tesis Ve Su Motorlarına Yarın Elektrik Verilemeyecek

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorlarına yarın elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişimi nedeniyle 09.00-11.00 saatleri arasında Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.