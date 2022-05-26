  • BIST 2.441,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3379
  • Euro 17.5035
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAÇocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

» »
Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

27 Mayıs 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

27 Mayıs 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Mevlevi ve Şahinler’e elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

27 Mayıs 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Bahçeşehir Üniversitesi ile Alayköy çemberi arasındaki bölgeye elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Milletvekili olarak son kez program yapıyorum26 Mayıs 2022 Perşembe 14:32
  • "Kara Zihniyet Hortluyor mu?"26 Mayıs 2022 Perşembe 14:31
  • Arıklı’dan sendikalara: Gelin siz ödeyin canım26 Mayıs 2022 Perşembe 14:26
  • Restoranın Avlusunda Silahla Ateş Edildi26 Mayıs 2022 Perşembe 14:24
  • Mevlevi'de yangın çıktı26 Mayıs 2022 Perşembe 14:19
  • Polis'ten tutuklu kadına cinsel taciz iddialarına açıklama26 Mayıs 2022 Perşembe 13:46
  • Elektriksel alan projesi sertifika töreni ve kapanış etkinliği yapıldı!26 Mayıs 2022 Perşembe 12:54
  • Tatar: Devleti yıpratmak için yapıyorlar26 Mayıs 2022 Perşembe 12:34
  • Üstel Ankara yolcusu26 Mayıs 2022 Perşembe 12:32
  • KTİMB Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı26 Mayıs 2022 Perşembe 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti