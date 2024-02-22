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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Girne, Lefke, Alayköy girişi ve Batıkent bölgesinde bugün elektrik kesintisi yapılacak.
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Girne, Lefke ve Alayköy'de bugün bir süreliğine elektrik kesintisi olacak.

GİRNE’DE ÜÇ SAATLİK KESİNTİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kapsamında 11.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Girne Çevre Yolu Harbiye Kışlası güneyine elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

ALAYKÖY GİRİŞİ VE BATIKENT BÖLGESİ’NDE İKİ SAAATLİK KESİNTİ

Öte yandan 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alayköy girişi ve Batıkent bölgesine elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

YUKARI CENGİZKÖY'DE 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bir başka KIB-TEK açıklamasına göre, Cengizköy'de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kapsamında üç saatlik elektrik kesintisi yapılacağını bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada 11.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arası yapılacak kesintiden, Yukarı Cengizköy’ün etkileneceği belirtildi.

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