Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı köylere bir saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ bölgelerinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında elektriğin kesik olacağı bildirildi.
Serhatköy’de elektrik kesintisi olacak
Serhatköy’de Şehit Osman Mehmet Sokağa, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Ercan Havalimanı civarında da elektrik kesintisi
Ercan Havaalanı civarında orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 11.00 ile 13.00 saatleri arasında, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümüne elektrik verilemeyecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.