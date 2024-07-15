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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Gazimağusa ve İskele’ye bağlı bölgelerde 4 saat elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Gazimağusa ve İskele’ye bağlı bölgelerde 4 saat elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Orta gerilim elektrik şebekesinde proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 9.30 itibarıyla başlayacak ve 13.30’a kadar devam edecek.

Etkilenecek bölgeler şu şekilde:

“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ kavşağı-Küçükerenköy  arası sahil ve Küçükerenköy  Altınova köyü, Ağıllar köyü”

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