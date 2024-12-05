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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün 09.00-15.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nın bir bölümü ve bazı köylere, Lefke’de ise 09.30 – 12.30 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün 09.00-15.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nın bir bölümü ve bazı köylere, Lefke’de ise 09.30 – 12.30 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:

“Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova, Görneç, Serdarlı, Balıkesir, Ercan Havalimanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Meriç ve Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale ağıllar, Erdemli ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği bölgesi, Akıncılar ve Gaziler, Ercan Havalimanı kule ve terminal binası. Lefke stadyum civarı ve Lefke Karadağ civarı.”

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