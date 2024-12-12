Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün bazı bölgeler elektriksiz kalacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Değirmenlik Taş Ocakları bölgesi; 10.00-13.00 saatleri arasında ise Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerine elektrik verilemeyecek.
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