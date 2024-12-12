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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün bazı bölgeler elektriksiz kalacak.
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün bazı bölgeler elektriksiz kalacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Değirmenlik Taş Ocakları bölgesi; 10.00-13.00 saatleri arasında ise Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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