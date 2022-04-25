Bazı bölgelerde elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09:30 ile yaklaşık 13:30 saatleri arasında; Akdeniz Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Öte yandan Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.30 ile 14.30 saatleri arasında olacak.