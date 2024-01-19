  • BIST 8016.09
  • Altın 1962.17
  • Dolar 30.1855
  • Euro 32.8561
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAvrupa Parlamentosu’ndan ilk defa ‘kalıcı ateşkes’ çağrısı

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

» »
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kapsamında Karşıyaka, Değirmenlik ve Kayalar bölgesinde bugün elektrik kesintileri olacak.
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle bugün bazı bölgelere elektrik veremeyecek.

KIB-TEK Bölge Amirlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, kesintiler, 10.00-13.00 arasında Karşıyaka Şirinyalı Restorant Doğusu’nda; 9.00-11.00 arasında ise Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeyle Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nda, Kayalar köyü kırsal kesim arsaları bölgesinde ise 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat KKTC'ye geliyor18 Ocak 2024 Perşembe 16:13
  • Ganalı genç 2 bin 298 gün ülkede kaçak yaşadı!18 Ocak 2024 Perşembe 14:54
  • Hem suçlu, hem güçlü! İki Polisi darp etti...18 Ocak 2024 Perşembe 14:44
  • Güzelyurt Bölgesi Birinci Etap Şehit Çocuğu Arsa Dağıtımı Töreni yapıldı18 Ocak 2024 Perşembe 14:32
  • Bu bölgeler dikkat! Elektrik kesintisi...18 Ocak 2024 Perşembe 14:32
  • Hukuk Komitesinde iki yasa tasarısı ele alındı18 Ocak 2024 Perşembe 14:31
  • En fazla yağış nereye düştü?18 Ocak 2024 Perşembe 14:27
  • Üstel: UBP güçlüyse, KKTC'de güçlüdür18 Ocak 2024 Perşembe 13:55
  • İkamet izinsiz 5 kişi daha tutuklandı18 Ocak 2024 Perşembe 11:38
  • İki ayrı kaza... İkisinin de nedeni ALKOL!18 Ocak 2024 Perşembe 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti