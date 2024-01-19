Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle bugün bazı bölgelere elektrik veremeyecek.
KIB-TEK Bölge Amirlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, kesintiler, 10.00-13.00 arasında Karşıyaka Şirinyalı Restorant Doğusu’nda; 9.00-11.00 arasında ise Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeyle Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nda, Kayalar köyü kırsal kesim arsaları bölgesinde ise 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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