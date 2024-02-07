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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

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KIB-TEK, bugün 09.30-12.30 saatleri arasında Kayalar-Sadrazamköy ana yoluna, Bahçeli köyüne ise 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün Bahçeli köyünde ve Kayalar-Sadrazamköy ana yolunda elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIB-TEK, 09.30-12.30 saatleri arasında Kayalar-Sadrazamköy ana yolunda elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

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