Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün Bahçeli köyünde ve Kayalar-Sadrazamköy ana yolunda elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
KIB-TEK, 09.30-12.30 saatleri arasında Kayalar-Sadrazamköy ana yolunda elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün Bahçeli köyünde ve Kayalar-Sadrazamköy ana yolunda elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
KIB-TEK, 09.30-12.30 saatleri arasında Kayalar-Sadrazamköy ana yolunda elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
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