Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa ve Çatalköy bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.
GAZİMAĞUSA 3 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da bugün sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar ve Türkmenköy Cami Bölgesine elektrik verilemeyeceği belirtildi.
ÇATALKÖY’DE 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
KIB-TEK, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Çatalköy Koçarslan Tatil Köyü ve güneyi, Çatalköy Şalt Sahasının kuzeyi, Savyon Sitesi ve civarında elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.
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