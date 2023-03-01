  • BIST 5.263,15
  • Altın 1114.007
  • Dolar 18.8813
  • Euro 20.0371
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

» »
Gazimağusa ve Çatalköy’de bugün elektrik kesintisi yaşanacak
Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa ve Çatalköy bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

GAZİMAĞUSA 3 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da bugün sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar ve Türkmenköy Cami Bölgesine elektrik verilemeyeceği belirtildi.

ÇATALKÖY’DE 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Çatalköy Koçarslan Tatil Köyü ve güneyi, Çatalköy Şalt Sahasının kuzeyi, Savyon Sitesi ve civarında elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel, Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Coşan’ı kabul etti28 Şubat 2023 Salı 19:39
  • Zorlu Töre: Sivil Savunmanın önemi her geçen gün artıyor28 Şubat 2023 Salı 18:35
  • Evkaf tarafından sağlanan burslar ile Birkan Uzun’un anısı yaşatılıyor!28 Şubat 2023 Salı 17:54
  • Güv.K.K.lığı Deprem Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor28 Şubat 2023 Salı 17:45
  • Öztürkler: 10 Mart'tan sonra E-Devlet portalının kapsamı genişleyecek28 Şubat 2023 Salı 17:31
  • Meclis toplantısı sona erdi28 Şubat 2023 Salı 17:22
  • Ersin Tatar Türkiye'ye gidiyor!28 Şubat 2023 Salı 17:08
  • Erhürman: Bu neslin daha fazla kaybetme lüksü yok28 Şubat 2023 Salı 16:59
  • Ataoğlu: Sivil Savunma, milli savunmamızın ayrılmaz bir parçasıdır28 Şubat 2023 Salı 16:16
  • Sağlık Bakanlığı, Depremzedeler için Psiko-Sosyal Destek Hattının devreye girdiğini duyurdu28 Şubat 2023 Salı 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti